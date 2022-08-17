شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب علاء عبد العال أمام الاهلى قبل صدام الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الاهلى مع نظيره إيسترن كومبانى على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر ضمن منافسات الجولة الحادية و الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تنقصها الاثارة والمتعة الكروية

ويستعد علاء عبد العال المدير الفنى لإيسترن كومبانى لدخول مباراته رقم 13 أمام الاهلى حيث خاض 12 مواجهة سابقة أمام المارد الاحمر وكانت البداية 2011 .

ولعب علاء عبد العال 10 مباريات ضد الاهلى كمدير فنى للداخلية وواحدة كمدرب للشرقية وواحدة مع إيسترن كومبانى، وإستطاع عبد العال تحقيق الفوز على المارد الاحمر مرتين فقط طوال مسيرته وكانت مع الداخلية كما تعادل مرتين أيضاً فيما تلقى الهزيمة 8 مرات .

وانتهت آخر مباراة واجه فيها علاء عبد العال الأهلي كمدير فني لإيسترن كومبانى لصالح المارد الأحمر في الدور الأول لدوري هذا الموسم وخسر برباعية مقابل هدف.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 62 نقطة من 29 مباراة، بينما يقع ايسترن كومباني في المركز الـ16 برصيد 28 نقطة من 30 مباراة.