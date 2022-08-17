سواريز يفاضل بين سيناريوهين لتعويض غياب ديانج أمام إيسترن كومباني

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القاهرة - سامية سيد - يفاضل الجهاز الفني للأهلي بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريز بين أكثر من سيناريو لتعويض غياب المالي اليود يانج في قيادة وسط ملعب الفريق الأحمر في مباراته اليوم ضد ايسترن كومباني ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويفاضل سواريز بين سيناريوهين الأول بالدفع بالثنائي محمد محمود ومحمد فخري في قيادة وسط ملعب الأهلي أمام ايسترن كومباني وتعويض غياب ديانج، ويعد هو الخيار الأقرب للتطبيق.

والسيناريو الثاني هو دخول رامي ربيعة أو محمود متولي في وسط الملعب للعب بجوار محمد فخري على أن يحتفظ بمحمد محمود على مقاعد البدلاء، مع الدفع بمحمد هاني أو محمدد نصير للعب في الدفاع بجوار محمد عبد المنعم ومحمود متولي.

كما يفاضل الجهاز الفني بين الدفع بحسام حسن أو أحمد سيد غريب في قيادة هجوم الأهلي أمام ايسترن كومباني، وإن كان الأقرب هو الدفع بحسام حسن، في ظل أهمية المباراة وصعوبتها لرغبة ايسترن في الهروب من منطقة الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.