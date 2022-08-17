شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة سويسرية: إبراهيما نداي اتفق مع لوزيرن على الرحيل إلى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشارت صحيفة لوزيرن زيوتينج السويسرية، إلي أن السنغالي إبراهيما نداي المحترف بصفوف فريق لوزيرن اقترب من الانتقال لصفوف الزمالك لتدعيم صفوف القلعة البيضاء بداية من الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة، إلى أن نداي سيغادر لوزيرن للانتقال إلى أحد الفرق في الدوري المصري ، بعد اتفاقه مع إدارة ناديه على الرحيل.



نداي

وخاض إبراهيما نداي، الموسم الماضي بقميص لوزيرن السويسري 35 مباراة أحرز خلالها 7 أهداف وصنع هدفاً ، وسبق ولعب إبراهيما نداي في الدوري المصري، ضمن صفوف وادي دجلة قبل انتقاله لنادي لوزيرن.