شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين فيريرا وجهازه المعاون للتشاور فى الأمور الخططية قبل مواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، جلسة مطولة مع معاونية أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد، في حضور المترجم حسني خطاب، وذلك خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وتناولت الجلسة الحديث حول الاستعدادات الخاصة بمباراة فاركو المقبلة في بطولة الدوري الممتاز، بجانب التشاور في بعض الأمور الخططية الخاصة التي سيتم العمل عليها خلال التدريبات مع اللاعبين.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة فاركو المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين للدوري الممتاز.