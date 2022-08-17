شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية ..الحضرى أكثر حراس مرمى المنتخب مشاركة في المباريات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلن اتحاد الكرة تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الاولمبى ، بقيادة روجير ميكالى ، وتم تعيين عصام الحضرى مدربا لحراس مرمى المنتخب الأولمبى في الجهاز المعاون .

يٌعد عصام الحضرى أكثر حراس المرمى مشاركة مع منتخب مصر في المباريات برصيد 159 مباراة ، كما أنه الأكبر سنا في تاريخ كأس الأمم الأفريقية .

الحضرى حصد 38 لقبا خلال مسيرته منها الفوز بالدوري المصري الممتاز 8 مرات ، وكأس مصر 4 مرات ، والسوبر المحلي 4 مرات، ودوري أبطال إفريقيا 3 مرات ، والسوبر الإفريقي 3 مرات، وبرونزية كأس العالم للأندية باليابان ، مع لاأهلى .

وبعد الرحيل عن الاهلى ، توج مع سيون السويسري، ببطولة الكأس في عام 2009.

عصام الحضرى الذى يلقب بالسد العالى أصبح أكبر حارس يشارك يتم اختياره في في تاريخ كأس العالم ، و هي البطولة التي أقيمت بروسيا 2018 .