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معلومة رياضية ..الحضرى أكثر حراس مرمى المنتخب مشاركة في المباريات الدولية

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القاهرة - سامية سيد -  اعلن اتحاد الكرة تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الاولمبى ، بقيادة روجير ميكالى ، وتم تعيين عصام الحضرى مدربا لحراس مرمى المنتخب الأولمبى في الجهاز المعاون .

يٌعد عصام الحضرى أكثر حراس المرمى مشاركة مع منتخب مصر في المباريات برصيد 159 مباراة ، كما أنه الأكبر سنا في تاريخ كأس الأمم الأفريقية .

 الحضرى حصد 38 لقبا خلال مسيرته منها الفوز بالدوري المصري الممتاز 8 مرات ، وكأس مصر 4 مرات ، والسوبر المحلي 4 مرات، ودوري أبطال إفريقيا 3 مرات ، والسوبر الإفريقي 3 مرات، وبرونزية كأس العالم للأندية باليابان ، مع لاأهلى .

وبعد الرحيل عن الاهلى ،  توج  مع سيون السويسري، ببطولة الكأس في عام 2009.

 عصام الحضرى الذى يلقب بالسد العالى أصبح أكبر حارس يشارك يتم اختياره في  في تاريخ كأس العالم ، و هي البطولة التي أقيمت بروسيا 2018 .

 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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