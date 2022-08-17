شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يفاوض النيجيرى إيبوكا لتجديد عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو نادى إنبى المفاوضات مع النيجيري جون إيبوكا بشأن تجديد تعاقده مع الفريق البترولى خصوصا أن عقد اللاعب ينتهى الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأى نادى خلال يناير المقبل دون الرجوع لإدارة ناديه.

ويرغب مسئولو النادى البترولى في تحقيق أكبر استفادة مالية من النيجيري إيبوكا من خلال خطوة تجديد عقده خصوصا بعدما بات محط أنظار أندية القمة في الدورى المصري بعد التألق الذى ظهر عليه وخطفه البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار.

ولا يحتوى عقد إيبوكا على شروط جزائية، خصوصا أن اللاعب يتقاضى من النادى البترولى 120 ألف دولار سنوياً، ما يعادل 2 مليون و200 ألف جنيه مصرى، وهو راتب قليل بالنسبة للمستوى المميز الذى ظهر عليه اللاعب وتفوق به على نجوم كبار في الدورى المصري.

وكان حلمى طولان المدير الفني السابق لفريق إنبى قال إنه اختبر النيجيرى جون إيبوكا لمدة شهر ونصف حتى تأكد من جودته، لافتا إلى أنه لاعب ذو خلق، وتم قيده فى قائمة إنبى، واستطاع تقديم أوراق اعتماده.

يعد إيبوكا صاحب الـ 25 عاماً من أبرز الأجانب في الدوري المصري، حيث لعب النيجيري في الموسم الحالي 28 مواجهة مع إنبي، وتمكن من تسجيل 13 هدفا وصنع 4 آخرين ليدخل المنافسة علي لقب هداف الدوري بعد ملاحقته لمتصدر قائمة الهدافين أحمد سيد زيزو نجم الزمالك والذى أحرز حتي الآن 19 هدفا.