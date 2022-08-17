شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي غيابات الأهلي قبل مواجهة إيسترن كومباني فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يستعد الأهلى لمواجهة إيسترن كومبانى فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

يغيب عن صفوف الأهلي العديد من اللاعبين خلال مباراة أيسترن كومباني ، حيث يفتقد الأهلى خدمات كلا من محمود وحيد وأحمد نبيل كوكا وعمرو السولية وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وعمار حمدي ومحمد شريف وأكرم توفيق بسبب الإصابة، كما يغيب عن الأهلي للراحة حتى نهاية الموسم كلا من أليو ديانج ومحمد الشناوي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة ووليد سليمان .

وتضم قائمة اللاعبين الصاعدين فى صفوف الأهلي بين الشباب والناشئين كلا من: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد نصير ومحمد حمدي وعلي عمرو وأحمد سيد غريب وأحمد سيد عبد النبي ‏ومحمد شرقية وميدو نبيل بجانب الثلاثي محمد أشرف ومحمد فخري وزياد طارق.

انتهت مباراة الدور الأول بين الأهلى وإيسترن كومبانى بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف فى الجولة الرابعة عشرة للمسابقة باستاد الأهلى والسلام، سجل رباعية الأهلى حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر ووليد سليمان وسجل فراس بن عفيفية هدف ايسترن كومبانى الوحيد.