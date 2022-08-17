شكرا لقرائتكم خبر عن غموض موقف صالح جمعة مع سيراميكا فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيط الغموض بموقف صالح جمعة لاعب سيراميكا من البقاء أو الرحيل مع فريقه فى الموسم الجديد خصوصا بعدما تلقى اللاعب أكثر من عرض للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويدرس صالح جمعة العروض المقدمة له قبل اتخاذ القرار النهائى خصوصاً أن اللاعب عقده مستمر مع سيراميكا ولن يرحل إلا عن طريق موافقة الإدارة وينتظر اللاعب نهاية الموسم الحالى وبعدها سيبلغ المسئولين بموقفه النهائي.

من ناحية أخرى يبحث أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سيراميكا، عن إعادة الفريق إلى سكة الانتصارات أمام فيوتشر فى المباراة المقرر لها التاسعة مساء غداً الخميس فى إطار منافسات الأسبوع الحادى والثلاثين من الدورى المصرى الممتاز وتعادل فريق سيراميكا مع إنبى سلبيا فى إطار منافسات الأسبوع الثلاثين من بطولة الدورى.

ويسعى أحمد سامى إلى إعادة الفريق لسكة الانتصارات مرة أخرى، حيث لم يحقق الفريق الفوز فى آخر 5 مباريات، حيث خسر مباراتين أمام المصرى وإيسترن كومبانى وتعادل 3 مواجهات أمام كل من المحلة وسموحة وإنبى.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الحادى عشر برصيد 35 نقطة من 30 مباراة، حيث فاز فى 7 مواجهات وتعادل فى 14 لقاء وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبوه 32 هدفا واستقبلوا 33 هدفا.