شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الإسماعيلي يواجه الهلال السعودى وديًا يوم 24 أغسطس الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الجهاز الإداري لفريق الأمل بالنادي الإسماعيلي بقيادة هشام صالح، إجراءات الإتفاق على خوض مباراة ودية جديدة أمام الهلال السعودي يوم 24 أغسطس الجاري على ملعب أحد فنادق محافظة الإسماعيلية.

تأتي هذه المباراة من أجل تحقيق مزيد من الإنسجام والتناغم بين كافة عناصر الفريق فضلاً عن الوقوف على إستيعاب اللاعبين للخطط الفنية المرغوب تطبيقها إضافة لتجهيز العائدين من الإصابات.

وتعتبر هذه المواجهة هى الرابعة للفريق خلال فترة الإعداد الحالية، بعدما واجه فرق أكاديمية الهلال المطروحي والجبلين وأحد السعوديين.

ويضم فريق الأمل الذي يقوده فنياً خالد القماش مدير قطاع الناشئين ويعاونه عاطف عبد العزيز، مجموعة من أفضل لاعبي القطاع بجانب عدداً من لاعبي الفريق الأول وذلك ضمن الإستراتيجية التي ينتهجها قطاع الناشئين بالتنسيق مع الفريق الأول لتجهيز هؤلاء اللاعبين تحسباً لتصعيد المميز منهم، وذلك وفقاً لاحتياجات الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة حمزة الجمل.