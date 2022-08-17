الامارات | الوصل يعلن التعاقد مع المالي سيديبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الوصل لكرة القدم، أمس، عن تعاقد النادي مع لاعب الوسط المالي سياكا سيديبي في صفقة انتقال حر على أن يتم قيده في فئة «المقيم». وظهر اللاعب في تدريبات «الامبراطور» الأخيرة بدبي، قبل أن يتم الإعلان رسمياً عن الصفقة، حيث خضع للاختبارات الطبية والحكم على مستواه بصفة نهائية.

ويواصل فريق الوصل، تحت إشراف مدربه الارجنتيني بيتزي، تدريباته اليومية على استاد زعبيل، ضمن المرحلة الثالثة والختامية ضمن مراحل الإعداد لضربة بداية الموسم الكروي الجديد.