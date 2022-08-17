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الامارات | الوصل يعلن التعاقد مع المالي سيديبي

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جوني جبور - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يعلن التعاقد مع المالي سيديبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الوصل لكرة القدم، أمس، عن تعاقد النادي مع لاعب الوسط المالي سياكا سيديبي في صفقة انتقال حر على أن يتم قيده في فئة «المقيم». وظهر اللاعب في تدريبات «الامبراطور» الأخيرة بدبي، قبل أن يتم الإعلان رسمياً عن الصفقة، حيث خضع للاختبارات الطبية والحكم على مستواه بصفة نهائية.

ويواصل فريق الوصل، تحت إشراف مدربه الارجنتيني بيتزي، تدريباته اليومية على استاد زعبيل، ضمن المرحلة الثالثة والختامية ضمن مراحل الإعداد لضربة بداية الموسم الكروي الجديد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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