الامارات | رابطة المحترفين تعلن عن مواعيد أول 3 جولات للموسم الجديد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية مواعيد أول 3 جولات من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2022-2023. وتنطلق منافسات دوري أدنوك للمحترفين يومي 2 و3 سبتمبر المقبل، التي تقام لحساب الجولة الأولى؛ وسط مواجهات قوية. ويدشن اليوم الأول، الجمعة 2 سبتمبر 2022، أربع مواجهات مرتقبة، حيث تقص مواجهتا اتحاد كلباء والبطائح، على ملعب الأول، وعجمان والعين على ستاد راشد بن سعيد؛ شريط منافسات البطولة الأكثر إثارة، وتقام المواجهتان في 5:45 مساءً.

وفي السهرة بذات اليوم، تقام مباراة بني ياس ونظيره خورفكان، على استاد الأول، وقمة بين الوصل والوحدة على ستاد زعبيل، وتقام المواجهتان في 8:30 مساءً. وتستأنف مواجهات الجولة الافتتاحية، يوم 3 سبتمبر 2022، بإقامة 3 مواجهات، حيث يستضيف استاد حمدان بن زايد مباراة الظفرة والنصر، ويحتضن ستاد محمد بن زايد مباراة الجزيرة ودبا، وتقام المواجهتان في الساعة 5:45 مساءً. وتُختتم مواجهات الجولة الافتتاحية بمباراة قوية ومرتقبة، تجمع بين شباب الأهلي والشارقة، على ستاد راشد، وتقام المباراة الساعة 8:30 مساءً.

وتنطلق الجولة الثانية، يومي 9 و10 سبتمبر، وتقام في اليوم الأول، الجمعة 9 سبتمبر، 4 مواجهات؛ حيث يستضيف البطائح نظيره الوصل، ويواجه خورفكان نظيره الجزيرة على ستاد صقر بن محمد القاسمي، وتقام المواجهتان في 5:45 مساءً. وفي الساعة 8:30 مساءً بذات اليوم، تقام مواجهتا دبا وشباب الأهلي على ستاد الأول، ومباراة الشارقة وبني ياس على ستاد الأول.

وتختتم 3 مباريات الجولة الثانية، يوم السبت 10 سبتمبر، حيث تقام مباراتان في الساعة 5:45 مساءً، مباراة على استاد هزاع بن زايد، تجمع بين العين والظفرة، ويستضيف النصر على ستاد آل مكتوم نظيره عجمان. وتختتم في السهرة منافسات ذات الجولة الثانية، في الساعة 8:30، بمباراة تجمع الوحدة واتحاد كلباء على ستاد آل نهيان.

وتقام الجولة الثالثة من دورينا يومي 15 و16 من شهر سبتمبر، وسيشهد اليوم الأول من الجولة إقامة 4 مباريات، حيث يواجه الوصل نظيره دبا على ستاد زعبيل، ويلعب عجمان أمام الشارقة على ستاد راشد بن سعيد، وتقام المواجهتان في الساعة 5:45 مساءً. وفي السهرة من ذات اليوم، يواجه خورفكان نظيره النصر على ستاد صقر بن محمد القاسمي، وقمة مرتقبة؛ تجمع الجزيرة والعين على ستاد محمد بن زايد، وتقام المواجهتان في الساعة 8:30.

وتختتم منافسات الجولة الثالثة يوم الجمعة 16، بمواجهتين في 5:45 مساءً، حيث يواجه بني ياس نظيره البطائح على ستاد الأول، ويستضيف اتحاد كلباء نظيره الظفرة على ملعبه. وفي السهرة في 8:30 مساءً، يحتضن استاد راشد مباراة قوية تجمع شباب الأهلي والوحدة.