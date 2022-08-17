ميدو: 50% من لاعبي الدوري يتناولون "سنوس" ويؤثر على مستواهم.. ومعلومات لا تعرفها عن بديل النيكوتين وأضراره

الشارقة - اميمة ياسر - أثار أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، حالة من الجدل بعد تصريحاته بأن 50 % من لاعبي الدوري المصري وبعضهم يلعب لمنتخب مصر، يتناولون مادة "سنوس"، وهي نوع من النيكوتين، أثناء خوض المباريات بوضعه تحت اللسان.

وأضاف ميدو في تصريحات في برنامجه "الريمونتادا" على قناة المحور: السنوس نوع من النيكوتين وهذه المادة تؤثر على تركيز اللاعبين بشكل كبير وهذا الأمر يؤثر سلبا عليهم ويساهم في تراجع مستواهم".

وتابع: "المعلومة دي أكيدة واللي مش مصدقني يحقق فالموضوع ويعمل تحليل للاعبين".

ما هو السنوس؟

والسنوس كيس صغير يوضع في الفم عند مستوى اللثة ويسمح ببيعه في عدد من الدول بينها الولايات المتحدة والسويد، باعتبارها أقل خطرا من تدخين السيجارة التقليدية.

إلا أن الوكالة الفيدرالية الأميركية للأغذية والأدوية، التي تنظم سوق التبغ أيضا، خلصت بعدما درست الملف والدراسات التي قدمتها الشركة الصانعة إلى أن السنوس يشكل خطرا أقل للإصابة بسرطان الفم أو الرئة والأمراض القلبية الوعائية وأمراض أخرى مرتبطة بالسيجارة.

وبحسب موقع "مايو كلينك" المتخصص في الشؤون الطبية، فإن السنوس هو نوع من مادة رطبة نشأ في السويد، وهو يُباع سائبًا أو في أكياس صغيرة، ويخضع السنوس للبسترة بغرض قتل البكتيريا التي يُمكن أن تُنتِج المواد الكيميائية المُسبِّبة للسرطان.

وتُشير بعض الأدلة إلى أن مُستخدِمي السنوس ليسوا عرضة لخطر كبير للإصابة بسرطان الفم وأمراض القلب وسرطان الرئة ومشاكل الرئتين الأخرى مثل مدخني السجائر.

قصة السنوس

السنوس هو أحد منتجات التبغ التي يُستخدم دون تدخين. يعود أصله إلى أنواع من تبغ السعوط/العاطوس الجاف في السويد في القرن التاسع عشر استخدامه الأصلي يكون عبر وضعه بين الشفة العلوية واللثّة لفترة من الزمن. لا يخضع السنوس للتخمير، كما أنّه رغم استخدامه فموياً، لا يحتاج إلى بصق مثل تبغ «التغميس الأمريكي». كما أنّه على عكس بودرة تبغ النسوار، مبستر بالبخار.

هل السنوس قانوني في غير السويد؟

عموماً، يُحظر بيع السنوس في دول الاتحاد الأوروبي باستثناء السويد وهنغاريا، كما تسمح إستونيا – وهي من دول الاتحاد الأوروبي – ببيع منتجات شبيهة بالسنوس من التي تحوي نيكوتين، ولكن لا تحوي تبغ.

إضافة إلى السويد، يعدّ السنوس هو التبغ الأكثر شيوعاً في النرويج.

هل السنوس صحي؟

يرى الكثيرون في السنوس بديلاً عن السجائر، والسجائر الإلكترونية، وتبغ المضغ، وتبغ التغميس، وتبغ الشم، والتبغ القابل للذوبان.

لكن بما أنّ السنوس التقليدي يحوي على النيكوتين، فهو قد يقود إلى الإدمان.

تختلف المكونات الكيميائية للسنوس، فهناك عدّة أنواع له، وتشير الدراسات إلى مستوى خطر مرتفع لاستخدام السنوس.