شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام سواريز مع الأهلى قبل مواجهة إيسترن كومبانى بالدوري.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الاهلى نظيره إيسترن كومبانى في التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر ضمن منافسات الجولة الحادية و الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تنقصها الاثارة والمتعة الكروية.

وخاض البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفني للنادى الاهلى 12 مباراة مع المارد الاحمر، حتى الآن، بواقع 9 لقاءات بالدوري و3 مباريات بكأس مصر، حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 3 مباريات وخسر مرتين، وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 4.

وحافظ الأهلى مع سواريز على نظافة شباكه في 7 لقاءات أمام كل من الجونة ومصر المقاصة والمقاولون وفاركو والاتحاد السكندرى، والمصري البورسعيدي وأخيراً أمام مصر المقاصة.

ونصح سواريز لاعبيه بضرورة اللعب بجدية من أول المباراة حتى نهايتها، وعدم الاستسلام مهما كانت النتيجة، مشددا على ضرورة العطاء طوال الـ90 دقيقة من أجل الفوز، خاصة أن الفريق يمتلك جميع مقومات النجاح والتفوق على المنافس.

ووجه المدرب البرتغالي نصيحة خاصة للاعبي الأهلي حاول من خلالها تهيئة لاعبيه للارتباطات المقبلة، وتتمثل فى الابتعاد عن الاستعراض واللعب الفردى، لأن الفريق سيدفع فاتورة مثل هذه الأمور السلبية، مؤكدا أن اللعب الجماعي هو السبيل الوحيد للفوز مهما كانت القدرات الفردية لأى لاعب فلا بديل عن التعاون.