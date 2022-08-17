شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث عن الفوز التاسع عشر في بطولة الدوري الممتاز ..الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث فريق الكرة بالنادي الأهلي عن الفوز رقم 19 هذا الموسم في بطولة الدوري الممتاز حينما يلتقي مع ايسترن كومباني في التاسعة من مساء اليوم ،الأربعاء، بإستاد المقاولون العرب في الجولة الـ31 لبطولة الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي مباراة الليلة وله 62 نقطة جمعهم من 29 مباراة وسجل لاعبوه 56 هدفاً واستقبلت شباكه 20 هدفاً وفاز في 18 مباراة وتعادل في 8 وخسر 3 مواجهات.

ويلعب الأهلي مع ايسترن كومباني الليلة بدافع الفوز من أجل مواصلة الانتصارات المحلية بعد الفوز على الاتحاد السكندري والمصري في الجولتين 29 و30 من بطولة الدوري الممتاز بثلاثية نظيفة وثنائية نظيفة على التوالي ثم الفوز على المقاصة بهدف نظيف في دور الـ16 لكأس مصر.

ويسعى الأهلى للفوز الليلة من أجل تحدي لعنة الغيابات التي يعاني منها حيث يغيب عن صفوفه كلاً من على معلول ومحمد الشناوي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة حيث تقرر حصول هؤلاء اللاعبين على راحة منذ يوم 4 أغسطس الجاري وإنضم لهم ديانج عقب مباراة المقاصة التي أقيمت الأحد الماضي في دور الـ16 لكأس مصر وفاز فيها الأهلي بهدف نظيف.

فيما يغيب للإصابة كل من : حسين الشحات وعمرو السولية ومحمد شريف ومحمود وحيد وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وعمار حمدي وبيرسي تاو وأكرم توفيق ، كما رحل الدولي المغربي بدر بانون مؤخراً لنادي قطر القطري.