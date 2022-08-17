شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يحفز اللاعبين بالمكافآت المالية قبل مباراة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعد مسئولو نادي الاتحاد السكندري اللاعبين بمكافآت مالية خاصة تحفيزا لهم قبل مباراة البنك الأهلي في الجولة 31 من عمر بطولة الدوري الممتاز بحثا عن الفوز وحصد 3 نقاط غالية في رحلة البقاء والهروب من شبح الهبوط للقسم الثاني.

ويضع محمد عمر على رأس أولوياته دعم اللاعبين بصرف مكافآت مالية كبرى أملا في تحقيق الفوز على البنك الأهلي وتأمين استمرار الاتحاد في الدوري وكذلك استعادة الثقة الجماهيرية وإيقاف نزيف النقاط الذي يعاني منه الاتحاد مؤخرا.

ويستعد الاتحاد السكندرى لمواجهة البنك الأهلى فى المباراة المقرر لها يوم 20 أغسطس الجارى على استاد الإسكندرية فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءً ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

من جانبه قال محمد عمر، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى، إنه عقد اجتماعا مع اللاعبين أكد لهم فيه أن المباراة القادمة أمام البنك الأهلي بالجولة 31 من عمر بطولة الدوري العام صعبة، وتتطلب منهم تحمل المسئولية أمام الجماهير التي لن تسامحهم حالة الإخفاق.

قال عمر خلال تصريحات خاصة: "المباراة القادمة والثلاث نقاط تبعدنا عن الحسبة وتخرجنا من عنق الزجاجة، خاصة أن اللقاءات القادمة ستكون متتابعة ومع فرق تتنافس وتتصارع، حيث الزمالك ينافس على القمة، والمحلة والمقاولون يتصارعان من أجل البقاء".

وأضاف عمر: "المباراة الماضية أمام الإسماعيلي استلمت الفريق قبل المباراة بـ24 ساعة فقط، ولم أستطع أن أبني فكرى خلال الساعات القليلة قبل المباراة، ولكن عاملت مع اللاعبين نفسيا وبتعليمات فنية، وطالبنا اللاعبين بتنفيذها وقد أدى اللاعبون ما عليهم خلال اللقاء ولكن لم يكن التوفيق حليفا لنا".

وأضاف المدير الفني لسيد البلد أنه طلب من اللاعبين أن يتفرغوا للملعب فقط ويتركوا الانتقادات من الجماهير عليه، وقال إن اللاعبين بالفعل تفاجأوا المباراة الماضية ورغم الخسارة الجماهير تنادي عليهم وتحييهم على الأداء.