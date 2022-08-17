شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يفقد 4 لاعبين أمام الأهلى اليوم فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد فريق إيسترن كومبانى بقيادة علاء عبد العال، 4 لاعبين إمام الأهلى، فى المباراة المقرر لها اليوم الاربعاء فى التاسعة مساءً باستاد عثمان أحمد عثمان، ضمن مواجهات الجولة الـ31 فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويغيب عن إيسترن كومبانى كل من الحارس أحمد دعدور والمدافع محمود نعيم، وثنائى الوسط أحمد حجى وأيمن الغباشى لأسباب فنية، فى الوقت الذى ضم علاء عبد العال 24 لاعبا فى قائمته استعدادا لمواجهة الصعبة أمام الأهلى.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد بوسكا، عمرو حسام

الدفاع: خالد مصطفى - أحمد عبد الموجود (جودة) - صابر الشيمى - حسام حسن- محمد صالح - كمال أبوالفتوح- يوسف مجدى عبدالغنى -أحمد ثابت (داهش).

خط الوسط: أحمد أبو بكر (موكشا) - محمد ناصر (مودي) -أحمد تمساح - محمد رمضان - أحمد حمزة (حمزاوي) - أحمد متعب - محمد خليفة - عبدالعزيز موسى- محمد بن على طرابلسي- عمر فاروق (ميرة).

الهجوم: عماد ميهوب - يوسف رمضان - فراس بن عيفية - أحمد أمين (قفة).