شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدوري المصري قبل مواجهة الأهلى وإيسترن كومبانى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الأربعاء منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وبدأ العد التنازلى قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشين ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 5 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المباراة المؤجلة بين الاهلى والإسماعيلى.

يستعد الأهلى لمواجهة إيسترن كومبانى فى التاسعة مساء اليوم الاربعاء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

يتربع أحمد السيد زيزو، نجم الزمالك ومنتخب مصر، على عرش صدارة هدافى الدورى المصرى برصيد 19 هدفاً ، وبدأ العد التنازلى قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشيان ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 5 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المباراة المؤجلة بين الاهلى والإسماعيلى.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصرى

أحمد سيد زيزو (الزمالك) - 19 هدفا

جون إيبوكا (إنبي) – 13 هدفا

مروان حمدي (سموحة) - 12 هدفا

كريستوفر مابولولو (الاتحاد السكندرى) - 12 هدفا

مصطفى شلبي (إنبي) - 10 أهداف

أحمد رفعت (فيوتشر) - 9 أهداف

شادي حسين (سيراميكا) - 9 أهداف

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.