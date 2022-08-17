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شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة السويسرية : ابراهيما نداي اتفق مع لوزيرن علي الرحيل الي الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أشارت صحيفة لوزيرن زيوتينج السويسرية، إلي أن السنغالي إبراهيما نداي المحترف بصفوف فريق لوزيرن اقترب من الانتقال لصفوف الزمالك لتدعيم صفوف القلعة البيضاء بداية من الموسم المقبل.
وقالت الصحيفة، إلى أن نداي سيغادر لوزيرن للانتقال إلى أحد الفرق في الدوري المصري ، بعد اتفاقه مع إدارة ناديه على الرحيل.
نداي
وخاض إبراهيما نداي، الموسم الماضي بقميص لوزيرن السويسري 35 مباراة أحرز خلالها 7 أهداف وصنع هدفاً ، وسبق ولعب إبراهيما نداي في الدوري المصري، ضمن صفوف وادي دجلة قبل انتقاله لنادي لوزيرن.
وتواجد إبراهيما نداي ضمن صفوف فريق وادي دجلة على فترتين، الأولى كانت من أغسطس 2016 حتى أغسطس 2017، ثم رحل وعاد مرة أخرى يناير 2018 واستمر حتى أغسطس 2019، أي أنه تواجد مع وادي دجلة لحوالي موسمين ونصف.
وشارك مع وادي دجلة خلال هذه المدة في 75 مباراة، سجل خلالها 20 هدفًا وصنع 13 آخرين.
ولعب إبراهيما نداي بقميص وادي دجلة 5 مباريات أمام الأهلي، لم ينجح خلالها في تسجيل أي هدف بمرمى المارد الأحمر، وتمكن من صناعة هدف واحد في مباراة بنتيجة 4-1 لصالح الأهلي.
فيما ظهر إبراهيما نداي مع وادي دجلة أمام الزمالك في 3 مباريات فقط، نجح خلالها في المساهمة بـ3 أهداف، بواقع تسجيل هدفين وصناعة هدف آخر.