شكرا لقرائتكم خبر عن يارا نعوم تنشر صورا من نزهة باريسية مع متعب والعائلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت عارضة الأزياء يارا نعوم زوجة لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق عماد متعب صور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، وظهرت يارا فى الصور برفقة زوجها و أولادها فى باريس، علقت يارا على الصور المنشورة بـ" كل ما نحتاجه هو بعضنا البعض"



تغريدة يارا نعوم على انستجرام

وفي وقت سابق غازل عماد متعب نجم الأهلى السابق ونائب رئيس رابطة الأندية زوجته يارا نعوم ملكة جمال مصر السابقة عبر حسابه الرسمى على تويتر، حيث نشر متعب صورة تجمعه بنعوم أثناء تناول عشاء رومانسى وعلق قائلا "لن أتعب أبدًا من القيام بذلك حتى نصبح كبار السن"

و أشار الى ان أكد عماد متعب نجم الأهلى السابق، في تصريحات سابقة من الشهر الماضى، أن هناك لغزًا كبيرًا فى الأهلى بسبب كثرة الإصابات العضلية التى ضربت الفريق فى الفترة الأخيرة.



عماد منعب و اولاده وقال عماد متعب خلال تصريحات فى الاستوديو التحليلى لقناة "أون تايم سوبرتس": "الأهلى أمامه مباريات صعبة فى الدورى ولن نستطيع أن نحكم على سواريز سواء إيجابى ولا سلبي لأنه لسه ماسك الفريق وبيستكشف الفريق وسامى قمصان بيعاونه لكى يصل للهدف"