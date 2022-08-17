شكرا لقرائتكم خبر عن صديق أوجولا يعلن العصيان في سموحة.. والنادى: موقفنا سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغيب النيجيرى صديق أوجولا لاعب فريق سموحة، عن تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة بيراميدز، المقرر لها الجمعة المقبل، في إطار منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وانقطع صديق أوجولا عن التدريبات بداعي المرض، الأمر الذي رفضه مسئولو سموحة وطلبوا من اللاعب الحضور للنادي والكشف عليه، وإلا سيتم تطبيق لائحة الغياب عليه وتغريمه، ولكن اللاعب لم يأت للتدريبات لليوم الثاني.

وكشف مصدر بسموحة أن قصة أوجولا تعود إلى أن النادى قام بتفعيل عقد اللاعب مع النادي لمدة 3 مواسم بعد تألقه، خشية رحيله بعد العروض التي تلقاها في الفترة الأخيرة، خاصة أن سموحة تعاقد مع النيجيرى من خلال أحمد سامي الذي وافق على انضمامه عن طريق أحد الوكلاء، وتم توقيع عقد لمدة موسم واحد نظرا لأن اللاعب قادم من أكاديمية وليس ناديا، ثم تجهيز عقد آخر لمدة 3 مواسم لم يتم تفعيله إلا هذه الأيام بعد تألق اللاعب، وهو الأمر الذي رفضه اللاعب وطالب بزيادة راتبه بشكل كبير أو الرحيل عن سموحة.

ومن جانبه، أكد وليد عرفات رئيس نادي سموحة، أن موقف النادي سليم، وتم توثيق العقد مع رفع راتبه بشكل يليق بما قدمه صديق أجولا مع النادي السكندري، وسيتم تطبيق عليه اللائحة حال مواصلة الغياب وتقديم شكوى تحفظ حقوق النادي في اللاعب الذي يمتد تعاقد لمدة 3 مواسم.