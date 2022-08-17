شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى وإيسترن كومبانى بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الأهلى مع نظيره إيسترن كومبانى على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..



س: ماهو موقف الاهلى وإيسترن كومبانى في جدول الدوري ؟ س: ماهو موقف الاهلى وإيسترن كومبانى في جدول الدوري ؟ ج: يحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 62 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز فى 18 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 56 هدفا وتلقت شباكه 20 هدف ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع الاسماعيلى ، فيما يحتل إيسترن كومبانى المركز الخامس عشر برصيد 28 نقطة بعدما لعب 30 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 51 هدف. س: كيف انتهت المواجهة الوحيدة التي جمعت الاهلى وإيسترن ؟ س: كيف انتهت المواجهة الوحيدة التي جمعت الاهلى وإيسترن ؟ ج: انتهت مباراة الدور الأول بين الأهلى وإيسترن كومبانى بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف فى الجولة الرابعة عشرة للمسابقة باستاد الاهلى والسلام، سجل رباعية الأهلى حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر ووليد سليمان وسجل فراس بن عفيفية هدف ايسترن كومبانى الوحيد.





س: من يدير مباراة الاهلى وإيسترن كومبانى تحكيمياً ؟ج: أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أن محمد الصباحي سيتولى الإدارة التحكيمية لمباراة الأهلي وايسترن كومبانى، ومعه أحمد نوفل وعمر فتحي.

وسيكون عمرو عايد حكمًا رابعًا، في المقابل سيتولى مصطفى الشهدي حكم الفيديو على أن يساعده هاني خيري.



س: ماذا قدم سواريز مع الاهلى قبل مواجهة إيسترن كومبانى ؟ س: ماذا قدم سواريز مع الاهلى قبل مواجهة إيسترن كومبانى ؟

ج: خاض سواريز 12 مباراة مع الأهلى، حتى الآن، بواقع 9 لقاءات بالدوري و3 لقاءات بكأس مصر، حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 3 مباريات وخسر مرتين، وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 4.



س: ماهو التشكيل المتوقع للأهلى أمام إيسترن كومبانى ؟ س: ماهو التشكيل المتوقع للأهلى أمام إيسترن كومبانى ؟ ج: ومن المتوقع أن يبدأ المدرب البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للفريق الأحمر مباراة أيسترن كومباني بتشكيل مكون كالتالى:

في حراسة المرمى: علي لطفي.‏

في خط الدفاع: رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمود متولي – محمد هاني - كريم فؤاد.‏

في خط الوسط: أليو ديانج- لويس ميكيسوني- محمد فخري- زياد طارق.‏

في خط الهجوم: أحمد سيد غريب.‏



س: وماذا عن المباريات المتبقية للأهلى في الدوري ؟ س: وماذا عن المباريات المتبقية للأهلى في الدوري ؟ ج: تتبقى للأهلى خمسة مباريات بالدوري هي :

إيسترن كومبانى & الأهلى.. 9 مساء اليوم على استاد المقاولون العرب

الأهلى & الإسماعيلى.. 9 مساء الأحد 21 أغسطس على استاد برج العرب

الأهلى & إنبى.. 7 مساء الثلاثاء 23 أغسطس

طلائع الجيش & الأهلى.. 7 مساء الجمعة 26 أغسطس

الأهلى & سيراميكا.. 7 مساء الاثنين 29 أغسطس.