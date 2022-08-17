شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الاسماعيلى: سوء التوفيق وراء الخسارة من الزمالك ..وجاهزون لمواجهة المصرى والأهلى فى أسبوع واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أشاد أحمد قناوي المدرب العام للإسماعيلي، بقدرات محمد الشامي مهاجم فريقه مشيرًا إلى أنه يلعب بروح قتالية ينقصه فقط التوفيق.

وتابع قناوى تصريحاته ” الشامي لاعب مميز كل ما يحتاجه هو إستعادة الثقة من أجل هز شباك المنافسين من جديد “.

وطلب مدرب الدراويش من الجماهير تقديم مزيد من الدعم والمساندة بإعتباره أحد أفضل العناصر ضمن صفوف الفريق وأحد أعمدته الرئيسية “.

وبسؤاله عن مواجهة الزمالك التى حسمها الابيض بهدف زيزو .. فقد أجاب مدرب الإسماعيلي قائلاً : ” واجهنا سوء توفيق في المباراة خاصة وأن الفريق استحوذ معظم فترات اللقاء وأضعنا العديد من الفرص المحققة “.

وتابع قناوى : ” نعاني من ضغط شديد بجدول الدوري فنخوض ثلاث مباريات في أسبوع واحد لكن اللاعبون علي قدر المسئولية وقدموا أقصي ما لديهم في المباريات الماضية “.

وأتم تصريحاته : ” مواجهة المصري ثم الأهلي في غاية الأهمية ولكن جميع اللاعبين في حالة تركيز تام لإستمرار النتائج الإيجابية “.