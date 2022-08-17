شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يباشر مهام عمله من مقر الوزارة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الأربعاء، إلى ديوان عام الوزارة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة لمباشرة مهام عمله، وذلك فى ضوء استعدادات الدولة لانتقال مقرات الوزارات إلى العاصمة الإدارية خلال الفترة المقبلة.

قام الوزير بجولة داخل ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية؛ للوقوف على جاهزية المبنى بشكل كامل من حيث المكاتب الإدارية المختلفة وتجهيزها، والبنية التكنولوجية بالديوان، مثيناً على معدل الإنجاز الذى تحقق فى المبنى، والذى بات مجهزاً بشكل كامل، ومستعداً للتشغيل واستقبال العاملين.

أكد الدكتور أشرف صبحى أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل علامةً بارزةً فى تاريخ مصر الحديث، وتعد واحدةً من مشروعات ثمار التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

أشاد وزير الشباب الرياضة بتجهيزات ديوان الوزارة ضمن الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، وتجهيزه بأفضل التقنيات، وأحدث النظم التكنولوجية لمواكبة تطورات العصر، فى إطار توجه الدولة المصرية نحو تقديم خدمات تليق بالشعب المصرى وفق توجيهات القيادة السياسية.

ويعقد وزير الشباب والرياضة سلسلة من الاجتماعات مع وكلاء الوزارة؛ لمناقشة مجموعة من الملفات والموضوعات المتعلقة بالأنشطة والبرامج المختلفة المقرر تنفيذها الفترة المقبلة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، إضافة إلى الاطلاع على كافة الاستعدادات والتفاصيل الخاصة بالبطولات الدولية المزمع إقامتها بمصر العام الجارى.



وزير الرياضة



وزير الرياضة



وزير الرياضة



وزير الرياضة