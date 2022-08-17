موعد مباراة الأهلي وايسترن كومباني الليلة في الدوري والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - موعد مباراة الأهلي وايسترن كومباني في بطولة الدوري سيكون في التاسعة من مساء اليوم ،الأربعاء، بإستاد المقاولون العرب في الجولة الـ31 لبطولة الدوري الممتاز.

ويلعب الأهلي مع ايسترن كومباني الليلة بدافع الفوز من أجل مواصلة الانتصارات المحلية بعد الفوز على الاتحاد السكندري والمصري في الجولتين 29 و30 من بطولة الدوري الممتاز بثلاثية نظيفة وثنائية نظيفة على التوالي ثم الفوز على المقاصة بهدف نظيف في دور الـ16 لكأس مصر.

وتنقل قناة اون تايم سبورت مباراة الاهلي وايسترن كومباني مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

ويسعى الأهلى للفوز الليلة من أجل تحدي لعنة الغيابات التي يعاني منها حيث يغيب عن صفوفه كلاً من على معلول ومحمد الشناوي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة حيث تقرر حصول هؤلاء اللاعبين على راحة منذ يوم 4 أغسطس الجاري وإنضم لهم ديانج عقب مباراة المقاصة التي أقيمت الأحد الماضي في دور الـ16 لكأس مصر وفاز فيها الأهلي بهدف نظيف.

فيما يغيب للإصابة كل من : حسين الشحات وعمرو السولية ومحمد شريف ومحمود وحيد وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وعمار حمدي وبيرسي تاو وأكرم توفيق ، كما رحل الدولي المغربي بدر بانون مؤخراً لنادي قطر القطري.