جمال علام يوافق على طلب كلاتنبرج بإقامة معسكر لـ 40 حكمًا

القاهرة - سامية سيد -

وافق جمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على طلب مارك كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد، بإقامة معسكر للحكام المصريين خلال الفترة المقبلة.

وطلب الحكم الإنجليزي الدولي السابق إقامة معسكر، يضم 40 حكمًا، في إطار خطته لتطوير التحكيم المصري.

وتولى كلاتنبرج قيادة منظومة التحكيم المصرية خلال شهر أغسطس الحالي، واجتمع بالحكام خلال الأيام الماضية لمناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بتطوير المنظومة.

اعتمد اتحاد الكرة المعسكرات والبرامج التي قدمها الإنجليزي مارك كلاتنبرج لتطوير منظومة التحكيم في الفترة المقبلة، وذلك في ضوء الخطة التي وضعها الاتحاد لتحقيق طفرة في مستوى الحكام بعدما وصل عدد الشكاوى المقدمة من الأندية خلال هذا الموسم إلى 26 شكوى.

وعقد كلاتنبرج مساء قبل يومين اجتماعا برئيس اتحاد لكرة، ناقش فيها خطة الفترة المقبلة، بعدها عقد محاضرة نظرية مع الحكام، كما ناقش الحكم الدولي الإنجليزي السابق أبرز الحالات التحكيمية الخاصة بالأسبوع الأخير مع الحكام.

كما طلب رئيس لجنة الحكام الجديد الاطلاع على قاعدة بيانات الحكام المصريين هذا الموسم، وعدد مشاركاتهم والمباريات التي أسندت لهم لوضع خطة تطوير التحكيم المصري الذى تعاقد معه اتحاد الكرة من أجلها.