شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الطائرة يهزم ليبيا 0/3 فى البطولة الأفريقية بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة،على نظيره الليبى بنتيجة 0/3 فى ثالث مبارياته ببطولة أفريقيا التى تستضيفها تونس، ليتأهل رسميا إلى دور الثمانية .

ونجح منتخب شباب الطائرة تحت 21 سنة تحت قيادة مديره الفنى هانى مصيلحى فى الفوز على رواندا بنتيجة 0/3 الاثنين فى أول مشوار المنافسة قبل مواجهة الكاميرون فى المواجهة التى شهدت فوز أحفاد الفراعنة 0/3.

عقد مساء الأحد الاجتماع الفنى لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 21 سنة للشباب، والتى تستضيفها تونس بمشاركة المنتخب الوطنى.

ووصلت بعثة منتخب مصر للكرة الطائرة تحت 21 سنة إلى تونس السبت.

وتتكون بعثة منتخب مصر تحت 21 سنة من:

رئيس البعثة : الدكتور وائل قنديل

المشرف الفنى لمنتخب الناشئين والشباب : بيرسى اونكن

المدير الفنى للفريق : هانى مصيلحى

المدرب العام : اسلام عثمان

المحلل التقنى : احمد سعيد

المدير الادارى : محمد رمضان

طبيب الفريق : الدكتور محمد يونس

أخصائي العلاج الطبيعى : الدكتور سامح نور

اللاعبون:

١- ياسين محمد عيد

٢- محمد ياسر حسن

٣- زياد أسامة عبد الغنى

٤- احمد ياسر سعيد

٥- على وائل رؤوف

٦- احمد وائل قنديل

٧- حازم اشرف رشاد

٨- حمزة حمدى الصافى

٩- أحمد إبراهيم عبدالسميع

١٠- عبد الرحمن أحمد الشحات

١١- عبد الله أسامة سرور

١٢- ياسين أشرف أبو الحسن.