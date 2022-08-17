شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى مع صافرة محمد الصباحى قبل مواجهة إيسترن كومبانى الليلة ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الاهلى نظيره إيسترن كومبانى على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر ضمن منافسات الجولة الحادية و الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تنقصها الاثارة والمتعة الكروية.

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أن محمد الصباحي سيتولى الإدارة التحكيمية لمباراة الأهلي وايسترن كومبانى، ومعه أحمد نوفل وعمر فتحي.

وسيكون عمرو عايد حكمًا رابعًا، في المقابل سيتولى مصطفى الشهدي حكم الفيديو على أن يساعده هاني خيري.

وأدار الصباحي مباراة واحدة للأهلي في الدوري هذا الموسم وكانت أمام إنبي وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد، وتعتبر مباراة اليوم هي الثانية عشر لمحمد الصباحي في الدوري هذا الموسم وكانت آخر مواجهة بين فاركو والإسماعيلي وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وإجمالا.. أدار الصباحى 12 مباراة للأهلى فى الدوري، حقق المارد الأحمر الفوز فى 8 منها وخسر لقاءً، وانتهت 3 مواجهات بالتعادل، وِأشهر الكارت الأصفر 17 مرة فى وجه لاعبى الأهلى واحتسب ركلتى جزاء، واحتسب ضد المارد الأحمر 3 ركلات جزاء.

وكانت أول مباراة للصباحى مع الأهلى أمام بتروجت وانتهت بالتعادل 1-1 بينما كانت آخر مباراة أمام انبى وفاز المارد الأحمر 2-1 في 21 مايو الماضى بالجولة الخامسة عشرة للمسابقة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 62 نقطة من 29 مباراة، بينما يقع ايسترن كومباني في المركز الـ16 برصيد 28 نقطة من 30 مباراة.