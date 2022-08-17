الزمالك يرصد مكافأت كبيرة للاعبين للفوز علي فاركو

ويختتم الزمالك تدريباته عصر غدا الخميس استعدادًا لمباراة فاركو ومن المنتظر أن يعلن الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة الفريق غدا الخميس .

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 72 نقطة، فيما يحتل فاركو المركز الثامن برصيد 40 نقطة..ويحتاج الابيض الى 6 نقاط فقط من الاربع مباريات المتبقية للفوز بالدورى دون النظر لنتائج منافسيه.

وكان فيريرا حذر لاعبيه من صلابة دفاع فاركو، حيث إن شباك محمد صبحي هى الأكثر نظافة بين أقرانه من حراس المرمى، ولم يسكنها إلا 18 هدفاً فقط، بينما دخل 26 هدفا فى شباك الزمالك المتصدر، و20 هدفا في بيراميدز صاحب المركز الثاني، ونفس الرصيد تعرضت له شباك الأهلي الموجود في المركز الثالث بجدول الدوري الممتاز.