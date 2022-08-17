شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تكتسح نيوزيلندا بثلاثة أشواط نظيفة في افتتاح بطولة العالم لناشئي الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتاز المنتخب الوطني لناشئي الاسكواش، نظيره النيوزيلاندي في مستهل مشواره في بطولة العالم للناشئين، التي تستضيفها مدينة نانسي الفرنسية، وتضم مجموعة الفراعنة كل من، نيوزيلاندا وكولومبيا.

وفاز المنتخب الوطني بثلاثة أشواط نظيفة جاءت تفاصيلها كالتالي:

-فوز محمد زكريا على منافسه كاسون سماليز بنتيجة 3/0 وجاءت متيجة الأشواط كالتالي: 11/6-11/5-11/5.

-فوز كريم التركي على منافسه جو سمايز بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 11-4 , 11-5.

-فوز سلمان خليل على منافسه بول موران بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 11-3, 11-3.

وتضم منافسات المنتخبات 6 مجموعات جاءت كالتالي:

ـ المجموعة الأولى: مصر ـ نيوزيلاندا، كولومبيا

ـ المجموعة الثانية: إنجلترا ـ كوريا ـ استراليا ـ الكويت

ـ المجموعة الثالثة: باكستان ـ هولندا ـ هونج كونج ـ جيانا

ـ المجموعة الرابعة: ماليزيا ـ كندا ـ ألمانيا ـ سويسرا

ـ المجموعة الخامسة: فرنسا ـ أمريكا ـ أوكرانيا ـ أسبانيا

ـ المجموعة السادسة: الهند ـ أيرلندا ـ جنوب أفريقيا ـ أسكتلندا

و أسدل الستار على المنافسات الفردية ببطولة العالم لناشئي الاسكواش، والتي استضافتها مدينة نانسي الفرنسية، في أول نسخة من البطولة منذ عام 2019، حيث توقفت البطولة موسمين بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا وصعوبة التنقل بسبب فرض الاجراءات الاحترازية.

وحققت البعثة المصرية نتائج مميزة بمنافسات السيدات بعدما توجت البطلة أمينة عرفي صاحبة ال 15عاما باللقب، فيما حلت سلمى الطيب بالمركز الثاني، وتقاسمت كل من، فيروز أبو الخير وكنزي أيمن المركز الثالث.