شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب جدول الدوري قبل مواجهة الاهلى وإيسترن كومبانى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الاهلى نظيره إيسترن كومبانى في التاسعة مساء اليوم الاربعاء على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر ضمن منافسات الجولة الحادية و الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تنقصها الاثارة والمتعة الكروية.

وبدأ العد التنازلى قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشيان ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 5 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المباراة المؤجلة بين الأهلى والإسماعيلى.

جدول ترتيب الدورى المصرى

الزمالك - 72 نقطة

بيراميدز - 65 نقطة

الأهلى - 62 نقطة

فيوتشر - 49 نقطة

طلائع الجيش - 46 نقطة.





القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.