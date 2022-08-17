شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة وحيدة جمعت الأهلى وإيسترن كومبانى قبل صدام الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلى لمواجهة إيسترن كومبانى فى التاسعة مساء اليوم الاربعاء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

انتهت مباراة الدور الأول بين الأهلى وإيسترن كومبانى بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف فى الجولة الرابعة عشرة للمسابقة باستاد الاهلى والسلام، سجل رباعية الأهلى حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر ووليد سليمان وسجل فراس بن عفيفية هدف ايسترن كومبانى الوحيد.

وتعد أبرز غيابات الأهلي بسبب الإصابة عمار حمدى وأكرم توفيق بسبب جراحة الرباط الصليبى، ومحمد شريف إصابة فى العضلة الضامة، وحسين الشحات للإصابة فى الركبة وإجراء جراحة غضروف الركبة في قطر، وعمرو السولية .

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وايسترن كومبانى اليوم الاربعاء فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.