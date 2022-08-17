شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على إيسترن كومبانى في القيمة التسويقية قبل صدام الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلى لمواجهة إيسترن كومبانى فى التاسعة مساء اليوم الاربعاء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 33.95 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية لإيسترن كومبانى 2.95 مليون يورو.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 62 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز فى 18 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 3 مباريات .

فيما يحتل إيسترن كومبانى المركز الخامس عشر برصيد 28 نقطة بعدما لعب 30 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 51 هدف.

يدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بحثاً عن مواصلة نغمة الانتصارات بعد الفوز على المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة وكذلك التأهل لدور الثمانية لكأس مصر بعد الفوز على مصر المقاصة بهدف دون رد ، في المقابل تعادل إيسترن كومبانى مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للدوري.