موسيماني: حصلت على رخصة هي الأولى في إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

تحدث الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، عن فترة تواجده في مصر، مؤكدا على عدم وجود أقلية.

وقال موسيماني في تصريحات عبر "idiski" الجنوب أفريقية: "لقد حصلت على الرخصة التي نظمها الاتحاد المغربي، خلال دعوة منهم، وهي الأولى من نوعها في إفريقيا".

وأكمل: "خلال الدورة سألني المدربين من ضمنهم أليو سيسه، عن لماذا لا تدرب جنوب إفريقيا؟ وقلت له أنني كنت أدرب المنتخب الجنوب إفريقي، ولكن أقالوني وقالوا إنهم يعرفون أكثر مني".

وأردف: "الوضع مختلف لأكون صريحا معك -يتحدث لسيسه مدرب المنتخب السنغالي- أشعر بالتقدير في الخارج أكثر من بلدي، في بلدي لا نقف بجانب بعضنا البعض".

وأعلن النادي الأهلي توصله لفسخ التعاقد بالتراضي مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني منذ فتره ليخلفه البرتغالي ريكاردو سواريش.