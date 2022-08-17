سيارة مصطفى محمد تتسبب في حادث بتركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

كشفت تقارير صحفية عن وقوع حادث في مدينة شيشلي التركية، بسبب سيارة مصطفى محمد، لاعب جالاتا سراي التركي المعار إلى نانت الفرنسي.

وحسب ما ذكره "haber7" التركي فإن صديقا لمصطفى محمد يدعى عمرو البوشي، كان يقود سيارة من طراز "جيب" بقيمة مليوني ليرة تركية، مملوكة للاعب نانت الحالي في أحد شوارع مدينة شيشلي.

وأثناء قيادته المسرعة لسيارة مصطفى محمد، اصطدم البوشي بشخص كان يعبر الطريق، وتم نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة.

وأشار الموقع إلى أن الاصطدام تسبب في تعرض الرجل البالغ من العمر 63 عاما لإصابة قوية في المخ، بعدما أطاحت به السيارة عدة أمتار.

وقامت الشرطة بالتحفظ على السيارة لحين انتهاء التحقيق في الواقعة.

وتجدر الإشارة إلى أن مصطفى محمد (24 عاما) انتقل إلى نانت في الميركاتو الصيفي الحالي، على سبيل الإعارة من جالاتا سراي لمدة موسم واحد.