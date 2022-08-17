تقارير: مدرب مانشستر يونايتد يدرس استبعاد ماجواير أمام ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

يدرس إيريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، فكرة إبعاد هاري ماجواير، قائد ومدافع الفريق، عن التشكيل الأساسي لمباراة القمة أمام ليفربول.

وبعد خسارته في أول جولتين من الدوري الإنجليزي أمام برايتون (1-2) وبرينتفورد (0-4)، يلتقي مانشستر يونايتد مع غريمه ليفربول، الإثنين المقبل، في الجولة الثالثة من "بريميرليج".

وقالت صحيفة "مانشستر إيفننج نيوز" الإنجليزية، إن تين هاج يفكر بجدية في إبعاد ماجواير عن التشكيل الأساسي لفريقه في المباراة التي يحتضنها ملعب "أنفيلد" معقل ليفربول، في ظل تذبذب مستواه.

وأشارت الصحيفة إلى أن تين هاج يميل لفكرة الاعتماد على الثنائي رافاييل فاران وليساندرو مارتينيز في قلب الدفاع أمام ليفربول.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يتذيل ترتيب الدوري الإنجليزي حاليا بلا رصيد من النقاط، فيما يحتل ليفربول المركز الـ12 برصيد نقطتين بعد تعادله في أول جولتين مع فولهام (2-2) وكريستال بالاس (1-1).