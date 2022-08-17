أبو جبل يتلقى نبأ سارا في نزاعه مع النصر السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

أكد أحمد الشيخي، الخبير القانوني السعودي، أن محمد أبو جبل، حارس الزمالك السابق، في موقف أقوى في نزاعه مع نادي النصر.

وكان أبو جبل أعلن مؤخرا تقديمه شكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد نادي النصر، بعدما أعلن النادي السعودي تراجعه عن إتمام الصفقة، وإلغاء العقد المبرم بينهما.

وقال الشيخي في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": إن صحت الوثائق التي وصلتنا، (ونعتقد بصحتها) فإننا نرجح كفة أبو جبل لدى الفيفا".

وأضاف: "ناقشنا محامٍ مدني في سويسرا، وأكد لنا نقطة (لم يوضحها) نعتقد أنها ستكون عاملا حاسما بالقضية".

وأتم: "وفي كل الأحوال، حتى لو وصل الطرفان إلى التقاضي فعلا وخسر نادي النصر، فلن يتم منعه من القيد نظرا للظروف المخففة التي اطلعنا عليها".

وتجدر الإشارة إلى أن أبو جبل، الذي رحل عن الزمالك بنهاية عقده هذا الصيف، لا يرتبط بأي ناد في الوقت الحالي.