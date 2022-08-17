الخليج 365 يكشف كواليس مفاوضات الأهلي لضم باهر المحمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - شريف عادل

كشف مصدر مسؤول بالاسماعيلي أن النادي الأهلي يواصل مفاوضاته الجادة، من أجل حسم صفقة باهر المحمدي لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن النادي الأهلي يعرض مقابل مادي ولاعبين يحصل عليهم الاسماعيلي مقابل أن ينضم باهر المحمدي.

وواصل المصدر تصريحاته: "الاسماعيلي يمر بأزمة قوية وهو قرار منع النادي الاسماعيلي من قيد لاعبين جدد بسبب المستحقات المتأخرة للاعب الفريق الأسبق التونسي لسعد الجزيري".

وأكمل: "لابد أن تحل كل هذه الأمور في القريب العاجل وكل الأمور مطروحة على مائدة مداولات مجلس الإدارة من أجل حسم الأمر ودراسة العروض التي تأتي للاعبين".

وشارك باهر المحمدي مع الإسماعيلي هذا الموسم في 25 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف، ولم يصنع أي هدف.

وأكد يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي أن باهر المحمدي مدافع الفريق يرغب في خوض تجربة احترافية خارج مصر.

وقال الكومي في تصريحات سابقة خاصة لمصراوي، أن باهر تلقى عرض من الأهلي بعد أن تواصل مع مسؤولو القلعة الحمراء.وتابع "باهر المحمدي سيتم بيعه وفقًا لعدد من المعايير أبرزها رغبة اللاعب والمقابل المادي الأعلى لحل الأزمة المالية التي تضرب النادي الإسماعيلي مؤخرًا".



وأضاف رئيس الإسماعيلي: "الفريق عليه مديونيات كثيرة جدًا خلال الفترة المقبلة ولم يكن هناك مساعدة أو موارد لحل تلك الأزمات الطاحنة".