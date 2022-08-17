اتحاد الكرة يوافق على أول طلب من كلاتنبرج بشأن الحكام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم موافقته على طلب مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام بالجبلاية، بشأن إقامة معسكر للحكام المصريين.

وكشف الاتحاد خلال بيان له عن موافقة جمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على طلب مارك كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد، بإقامة معسكر للحكام المصريين خلال الفترة المقبلة.

وأضاف البيان بأن الحكم الإنجليزي الدولي السابق طلب إقامة معسكر، يضم 40 حكمًا، في إطار خطته لتطوير التحكيم المصري.

وتولى كلاتنبرج قيادة منظومة التحكيم المصرية خلال شهر أغسطس الحالي، واجتمع بالحكام خلال الأيام الماضية لمناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بتطوير المنظومة.

وتقدم الحكم الدولي السابق عصام عبد الفتاح، باستقالته من رئاسة لجنة الحكام، خلال الأيام الماضية، قبل أن يتم تعيين كلاتنبرج رئيسا للجنة خلفا له.