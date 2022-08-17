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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تكثف أندية العالم جهودها لتدعيم صفوفها في الموسم الجديد، مع اقتراب سوق الانتقالات الصيفية لموسم 2022-2023 من نهايتها.

أندية العالم تكثف جهودها لتدعيم صفوفها في الموسم الجديد

وتحاول الأندية في جميع أنحاء أوروبا بشكل خاص تعزيز صفوفها والبحث عن أفضل الخيارات لها على الصعيدين، الفني والاقتصادي، من أجل الصمود في موسم شاق وطويل لا يصمد فيه إلا الأقوياء.

حيث احتل كل من المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، ولاعب الوسط الفرنسي أوريلين تشواميني، والمهاجم الأوروجواياني داروين نونيز، والمدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، والجناح الإنجليزي رحيم ستيرلنج، قائمة أغلى الصفقات خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

لكن وسط كل هذه الإنفاقات، نجح عدد من الفرق في إبرام صفقات ذكية، وتمكنوا من التعاقد مع لاعبين جيدين بشكل مجاني نظرا لانتهاء عقودهم مع فرقهم السابقة.

بعد أن تمكن ريال مدريد في الموسم الماضي من الفوز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، يهدف النادي الملكي للحصول على المزيد من الألقاب هذا الموسم.

سوق انتقالات الميرينجي

اتسمت سوق انتقالات الميرينجي بالنشاط، فنجح في التعاقد مع النجم الفرنسي تشاوميني مقابل 100 مليون يورو، ومع ذلك، بدت صفقة انتقال أنطونيو روديجر بشكل مجاني من تشيلسي الإنجليزي ضربة قوية للمنافسين.

خاض لاعب تشيلسي السابق أكثر من 200 مباراة مع البلوز، و50 مباراة مع المنتخب الألماني، وسيمنح وجوده في دفاع ريال مدريد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي خيارات متعددة، من بينها إشراك ديفيد ألابا في مركز الظهير الأيسر.



وشهد الميركاتو الصيفي لبرشلونة إثارة كبيرة بجلب أسماء رائعة مثل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والجناح البرازيلي رافينيا، والمدافع الفرنسي جوليس كوندي، والمدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن، إلى كامب نو.

لكن سيظل التعاقد مع فرانك كيسي أكبر مكاسب النادي الكتالوني خلال سوق الانتقالات، فمن بين نجوم خط الوسط الصاعدين في أوروبا لعب الإيفواري دورًا حيويًا في فوز ميلان بالدوري الإيطالي الموسم الماضي.

وخلال الموسمين الماضيين، تمكن كيسي من تسجيل عدد جيد من الأهداف (21 هدفا)، ويمكنه إضافة تلك الأهداف والمهارات إلى خط وسط برشلونة، وهو أمر افتقر إليه الفريق في المواسم السابقة.

في سن الخامسة والعشرين فقط يمكن لكيسي أن يمثل حلا لخط الوسط الذي يحتاجه البلوجرانا في حالة مغادرة الهولندي فرينكي دي يونج.



دائمًا ما تم اعتبار ديبالا واحدًا من ألمع المواهب الشابة في العالم، وقد ساعد يوفنتوس على الفوز بالدوري الإيطالي في العديد من المرات.

سجل اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا خلال مسيرته 115 هدفًا في 293 مباراة، ومع ذلك فإن مسيرته لم تتناسب على الإطلاق مع موهبته، فعندما طُلب منه اللعب في أدوار غير مألوفة بالنسبة له، نظرا لغياب لاعبين آخرين، بدا ديبالا غير موجود على أرض الملعب.

تمكن روما بقيادة جوزيه مورينيو من الحصول على خدمات ديبالا بشكل مجاني، ويأمل الفريق الفائز بدوري المؤتمر الأوروبي أن يتمكن اللاعب الأرجنتيني من استعادة مستواه القديم.



وتعتبر قصة كريستيان إريكسن واحدة من بين أكثر القصص الملهمة في عالم كرة القدم، حيث تعرض الدنماركي لسكتة قلبية خلال يورو 2020 لكنه نجح في العودة إلى ملاعب كرة القدم بعد توقيعه مع برينتفورد في يناير/ كانون الثاني من هذا العام.

مانشستر يونايتد ينجح في ضم إريكسن بشكل مجاني

نجح مانشستر يونايتد في ضم إريكسن بشكل مجاني خلال الميركاتو الصيفي، ليواصل اللاعب الدنماركي رحلته في الدوري الإنجليزي، حيث لعب أكثر من 200 مباراة مع توتنهام وبرينتفورد وأسهم معهما في تسجيل أكثر من 100 هدف.