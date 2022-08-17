الأهلي يسعى لمواصلة انتصاراته في الدوري أمام إيسترن كومباني.. تعرف على موعد المباراة والقناة الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

يستعد الأهلي لمواجهة نظيره إيسترن كومباني، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "المقاولون العرب"، ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الأهلي في مباراة الليلة لمواصلة نغمة الانتصارات بعد الفوز على المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة، وكذلك التأهل لدور الثمانية لكأس مصر بعد الفوز على مصر المقاصة بهدف دون رد، في المقابل تعادل إيسترن كومبانى مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للدوري.

ترتيب الفريقين

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 62 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، و10 نقاط عن الزمالك متصدر المسابقة.

في المقابل، يحتل فريق إيسترن كومباني المركز السادس عشر برصيد 28 نقطة بفارق الأهداف عن الجونة والذي يحتل المركز الخامس عشر.

قائمة الأهلي

جاءت قائمة الأهلي لمباراة إيسترن كومباني كالتالى: ‏على لطفى ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود متولي ورامي ربيعة وحسام حسن ‏وصلاح محسن ومحمد محمود ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد ‏سيد غريب ورأفت خليل وأحمد عبد القادر ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد فخري ‏ومحمد أشرف وزياد طارق وميدو نبيل.‏

غيابات الأهلي

يغيب عن الأهلي ف يمباراة اليوم للإصابة كل من: حسين الشحات وعمرو السولية ومحمد شريف ومحمود وحيد وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وعمار حمدي وبيرسي تاو وأكرم توفيق.

تشكيل الأهلي المتوقع

من المتوقع أن يبدأ البرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني للنادي الأهلي، مواجهة ايسترن كومباني بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: على لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، محمود متولي، محمد أشرف.

خط الوسط: رامي ربيعة، محمد محمود، محمد فخري، لويس ميكيسوني، زياد طارق.

خط الهجوم: أحمد سيد غريب.

تشكيل ايسترن كومباني المتوقع

من المتوقع أن يبدأ علاء عبد العال المدير الفني لفريق أيسترن كومباني مباراة الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عمرو حسام

خط الدفاع: صابر أشرف، محمد صالح، أحمد عبد الموجود، خالد مصطفي.

خط الوسط: أحمد متعب، محمد علي طرابلسي، محمد ناصر، أحمد حمزة.

خط الهجوم: فراس عفيفة، محمد رمضان.

موعد المباراة

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة والمعلق

وستنقل مباراة إيسترن كومباني والأهلي على قناة "أون تايم سبورتس 1"، ويعلّق عليها المعلق الرياضي أيمن الكاشف.