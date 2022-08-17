شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالي ومحمود جابر يطالبان بلعب الفرق على نجيل طبيعي بدلاً من الصناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي و محمود جابر المدير الفني لمنتخب 2003 خوض الفرق وتحديدَا دوريات الشباب على أرضية من النجيل الطبيعي ، بدلاً من الصناعي.

كما طلب الثنائي ميكالي و جابر من اتحاد الكرة مخاطبة الأندية من أجل إصلاح أرضيات الملاعب للحفاظ على اللاعبين الصغار.

تقرر إقامة أول معسكر للمنتخب الأوليمبي المصري تحت قيادة المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي مطلع شهر سبتمبر المقبل.

وتحددت الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر لإقامة المعسكر، الذي يمثل افتتاح استعدادات المنتخب الأوليمبي لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، في شهر يونيو بالعام المقبل، والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية "باريس 2024".

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن قرعة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا سيتم إجراؤها صباح الخميس المقبل، وتم إعفاء 18 منتخبًا من خوض الدور الأول بالتصفيات، جاء في مقدمتها المنتخب المصري حامل اللقب، ليبدأ مشواره بالدور الثاني للتصفيات في شهر أكتوبر المقبل.