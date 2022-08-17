شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور : محمود شبانة يعود للزمالك و أنتقال أحمد عاطف و بوبو للاهلى وارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد الغندور نجم فريق الزمالك السابق أن مروان حمدي مهاجم فريق الزمالك و المعار الى فريق سموحة يفضل البقاء في الفريق السكندرى الموسم المقبل عقب الظهور بشكل جيد و أستمرار المشاركة بشكل أساسى بينما أيضا أستمرار أعارة أسامة فيصل مهاجم الزمالك لفريق البنك الاهلى الموسم الجديد، و لكن تم الاستقرار على عودة المدافع محمود شبانة الى القلعة البيضاء بنهاية الموسم الحالي من فريق الاتحاد السكندرى .

وأوضح خالد الغندور خلال برنامجه اللعبة الحلوة عبر إذاعة اون سبورت اف ام قائلا " أن أمير مرتضى أتم الاتفاق مع لاعب افريقي ولاعب مغربي للانضمام الزمالك والإعلان بعد حصد الدوري و أن نادى فيوتشر متمسك بالثنائى أحمد عاطف ومحمد رضا " بوبو" عقب المشاركة الأفريقية الموسم المقبل وانتقال الثنائي للأهلي وارد " .

وأشار خالد الغندور أن مسئولي الزمالك قاموا بتوفير 100 حافلة لنقل الجماهير لحضور مباراة فاركو في الإسكندرية و دعم الفريق الأبيض لحصد بطولة الدورى المصرى الممتاز وحسم اللقب للمرة الثانية على التوالي .