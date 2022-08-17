شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. محمد فاروق يكشف تفاصيل انتقاله للأهلى مقابل 14 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كشف محمد فاروق مهاجم الأهلي الأسبق كواليس انتقاله للأهلي، قائلاً: شاركت مع الفريق الأول في عصر يتسم بالازدهار حيث حقق الفريق 7 ألقاب فى الدورى العام بشكل متتالى.

وتابع في تصريحات سابقة: تم تصعيدي للفريق الأول فى سن الـ16 بينما كانت أولى مشاركاتي أول مباراة لي كانت فى اعتزال طاهر أبوزيد، وكانت أول مباراة لي مع الفريق الأول بشكل رسمى أمام أسوان عام 97 في بطولة كأس مصر وتواجدت بجانب فيلكس وحسام حسن وأحمد شوبير والعديد من الاسماء الكبيرة

كما أن إبراهيم يوسف حاول نقلى للزمالك والتأثير على من خلال صداقته مع شقيقي، لكن حبي للقلعة الحمراء حسم رغبتي، واستطرد "رحت الأهلى بـ14 الف جنيه في صفقة قوية وكان عمرى 14 سنة وقتها وكان رقم كبير ومميز".