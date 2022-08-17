شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين قفة يزين قائمة فريق إيسترن كومبانى لمواجهة الأهلى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار علاء عبد العال المدير الفنى لنادى إيسترن كومبانى 24 لاعبا فى قائمة الفريق، استعدادا لمباراة الأهلي المقرر لها اليوم الأربعاء في التاسعة مساءً باستاد عثمان أحمد عثمان، ضمن مواجهات الجولة الـ31 في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي :

حراسة المرمى: أحمد بوسكا، عمرو حسام

الدفاع: خالد مصطفى - أحمد عبد الموجود (جودة) - صابر الشيمي - حسام حسن- محمد صالح - كمال أبوالفتوح- يوسف مجدي عبدالغني -أحمد ثابت (داهش).

خط الوسط: أحمد أبو بكر (موكشا) - محمد ناصر (مودي) -أحمد تمساح - محمد رمضان - أحمد حمزة (حمزاوي) - أحمد متعب - محمد خليفة - عبدالعزيز موسى- محمد بن علي طرابلسي- عمر فاروق (ميرة).

الهجوم: عماد ميهوب - يوسف رمضان - فراس بن عيفية - أحمد أمين (قفة).