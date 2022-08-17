شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين مرشحون لتدعيم الزمالك فى الميركاتو المقبل.. الوردى وإيبوكا الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو الزمالك النظر إلى ملف التدعيمات واحتياجات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد استطلاع رأى الجهاز الفني بقيادة البرتغالى جوسفالدوا فيريرا الذى حدد النواقص الفنية والمراكز التي يحتاج فيها إلى لاعبين من أجل استمرار الأداء الجيد والمنافسة على الألقاب والبطولات.

ووضع مسئولو الزمالك 5 لاعبين على خطة التعاقدات في الميركاتو المقبل ووافق عليهم فيريرا لإيمانه بقدراتهم الفنية الكبيرة وإمكانياتهم العالية ويأتي على رأسهم القاطرة النيجيرية جون إييوكا مهاجم إنبى، الذى ينتهى عقده الموسم المقبل وتألق بشكل لافت للنظر مع الفريق البترولى ونجح في خطف البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار في الدورى.

ودخل زكريا الوردى، لاعب خط وسط الرجاء المغربى ضمن خطة التدعيمات، والتي كشفت تقارير صحفية أن نادى الزمالك أنهى الاتفاق مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفة فى صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقد اللاعب مع الرجاء.

وبات عبد الله السعيد، نجم وسط فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، هدفاً لنادى الزمالك لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الكروى المقبل، خاصة أن الزمالك يحتاج للاعب صاحب خبرات ومهارة مثل السعيد لتدعيم منطقة وسط الملعب.

ويجس مسئولو الزمالك نبض عبد الله السعيد لمعرفة مدى ترحيبه بالانتقال لصفوف القلعة البيضاء مع بداية الموسم المقبل، خاصة أن عقد اللاعب مع بيراميدز مازال ممتدًا للموسم المقبل، الأمر الذى يجعل حسم الصفقة أمرا ليس بالسهل، خاصة أن عبد الله السعيد من القوام الاساسي لبيراميدز وسيكون من الصعب التفريط فى خدماته، ونفس الأمر ينطبق زميله رمضان صبحي.

ويأتي الدور على إبراهيما نداي، لاعب وادي دجلة السابق ولوزيرن السويسري الحالي، الذي اقترب من العودة مجددًا إلى مصر، عبر بوابة الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2022، لتدعيم صفوف القلعة البيضاء بداية من الموسم المقبل، وتمكن مسئولو الأبيض من التوصل لاتفاق مع اللاعب.

على الناحية الأخرى يبقى ملف حراسة المرمى في نادى الزمالك حائراً رغم تألق محمد عواد وظهوره بشكل جيد وتحمله المسئولية مع الفريق الأبيض إلا أن مسئولي النادى الأبيض يرغبون في زرع مبدأ التنافسية في الفريق لا سيما أن عواد لا يوجد حارس في مستواه بالفترة الحالية بعد رحيل محمد أبو جبل وفى نفس الوقت تبقى تجربة عواد وأبو جبل وما دار بينهما من خلاف تجبر مسئولي النادى الأبيض على التفكير قبل تدعيم مركز حراسة المرمي.