تقارير: برشلونة مدان برقم خرافي لبيكيه وبوسكيتس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مشكلة كبير في مأخرات عقود اللاعبين في برشلونة وعلى رأسهم بيكيه وبوسكيتس.

وأشارت صحيفة "ARA" الإسبانية إلى وجود متأخرات بقيمة 102 مليون يورو للاعبان فقط داخل صفوف الفريق الكتالوني.

وأضافت الصحيفة أن حقوق بوسكيتس مع برشلونة 50 مليون يورو ما بين رواتبه والرواتب المؤجلة وعلى برشلونة دفعها بالكامل.

وأكملت الصحيفة بأن بيكيه لا يزال لديه 52 مليون يورو مستحقة هذا الموسم، ولا يوجد لاعب في الفريق أغلى منه، ولا يبدو وجوده كقلب دفاع خامس في خطط المدرب، سيقوده إلى إعادة التفكير في استمراريته.

وأكدت الصحيفة أنه تسود حالة من الصمت حول لماذا شلت مفاوضات تخفيض الراتب مع بيكيه، ويقول بعض المتخصصين عن الجانب الاقتصادي أنه مع الرافعة الرابعة لم يعد من الضروري تخفيض الرواتب.

وأوضحت الصحيفة بأن ليس هناك أي محادثات مع جوردي ألبا لتخفيض راتبه لكنه مستعد للمساعدة في أي وقت.