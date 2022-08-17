تقارير: مانشستر يونايتد يرغب في ضم نجم تشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

كشفت تقارير صحفية عن رغبة نادي مانشستر يونايتد في التعاقد مع كريستيان بوليسيتش، نجم تشيلسي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن مانشستر يونايتد يسعى لتعزيز خط هجومه بالتعاقد مع بوليسيتش على سبيل الإعارة.

يونايتد سيجد منافسة من عدة أندية على ضم النجم الأمريكي، المطلوب في عدة أندية أبرزها ميلان ويوفنتوس ونيوكاسل يونايتد.

ولا يعارض تشيلسي فكرة رحيل بوليسيتش على سبيل الإعارة، خاصة في ظل ابتعاده عن حسابات المدرب الألماني توماس توخيل، الراغب في تغيير شكل خط هجوم الفريق اللندني.

من جانبه يسعى (23 عاما) للرحيل عن تشيلسي والحصول على فرصة أكبر للعب بانتظام مع فريق آخر، وذلك لحجز مكان أساسي مع منتخب أمريكا المشارك في كأس العالم 2022 وسط الموسم الحالي.

وكان بوليسيتش انضم إلى تشيلسي في 2019 قادما من بروسيا دورتموند مقابل 64 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين شارك في 117 مباراة مع الفريق اللندني، سجل خلالها 25 هدفا وصنع 19.

النجم الأمريكي شارك مع تشيلسي في أول جولتين من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم أمام إيفرتون وتوتنهام، ولعب كلتا المباراتين كبديل (31 دقيقة).