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رئيس إنبي يكشف عن موقف التفاوض مع صلاح محسن

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

تحدث عمار الشريعي رئيس نادي إنبي عن حقيقة التفاوض مع صلاح محسن لاعب النادي الأهلي.

وقال الشريعي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الحياة": "لم يحدث أننا تحدثنا مع النادي الأهلي بشأن صفقة تبادلية للحصول على صلاح محسن".

وأضاف: "تم تجديد عقود عدد من اللاعبين الشباب مثل حواش للحفاظ عليهم لفترات قادمة داخل النادي".

وأكمل: "حتى الآن لم نتلق أي عروض رسمية لجون إيبوكا ونتوقع خلال العشر أيام القادمة ستبدأ العروض".

وانتقل صلاح محسن من إنبي إلى الأهلي عام 2018، في صفقة انتقال قياسية وصلت إلى 40 مليون جنية مصري.

وشارك صلاح محسن مع الأهلي هذا الموسم في 19 مباراة، بكل البطولات، سجل خلالها 1 وصنع هدفين.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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