لبيب عن خطاب إيقاف القيد: "كل واحد بيلعب بكروته".. ومن حقي نشره في "التوقيت اللي أنا عايزه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح حسين لبيب رئيس نادي الزمالك السابق، عن كواليس خطاب إيقاف القيد والذي أرسه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعدم أحقية النادي الأبيض في قيد اللاعبين لفترتين متتاليتين.

وقال لبيب في تصريحات عبر شاشة "ETC" في الساعات الأولى من صباح الأربعاء :"لم يشعر أحدًا بوقف القيد، البعض يردد أن البلد "زمالكاوية"".

وأضاف :"تلقينا خطابًا بإيقاف القيد وليس من الضروري أن الجميع يعرف مشاكلنا".

وعن تواصله مع اتحاد الكرة، رد :"من حقي التواصل مع أحمد مجاهد (رئيس اتحاد الكرة السابق)، "كل واحد بيلعب بكروته" دون مخالفة لوائح أو قوانين".

وأكمل :"المخالفة الوحيدة سواء على نادي الزمالك أو اتحاد الكرة هيّ قيد لاعبين جدد".

وواصل رئيس نادي الزمالك السابق :"بالنسبة لنشر الخطاب فمن حي نشره "في التوقيت اللي أنا عايزه" كنادي الزمالك ومصلحة نادي الزمالك".

واستمر حسيب لبيب :"عدم نشر خطاب إيقاف القيد كل شخص وله مهاراته، تحدث معي أحمد مجاهد، لكنني كنت أشعر بأن هناك مَن يتسبب في إحداث مشكلة لنادي الزمالك".

وأنهى :"ليس من المعقول كم الغرامات ومستحقات، أعتقد أن المشكلة كانت من فيفا، هل فيفا تذكر الزمالك خلال 6 شهور؟".

وكان نادي الزمالك تعرض لإيقاف القيد من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب أزمة اللاعب حسام أشرف، قبل أن يعلن حسين لبيب بدفع غرامة اللاعب لأحد الأندية الكاميرونية والتي تقدر بـ400 ألف دولار.