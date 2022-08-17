هل يقوم أغنى رجل في العالم بشراء مانشستر يونايتد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

أثار الأمريكي إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، حالة من الجدل بعدما أعلن نيته شراء نادي مانشستر يونايتد.

إيلون ماسك، الذي يملك حصصا في عدة شركات عملاقة منها "سبيس إكس" و"تسلا"، قال في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها إنه سيقوم بشراء نادي مانشستر يونايتد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن تغريدة ماسك (51 عاما) حققت انتشارا واسعا بين جماهير يونايتد الذين يتطلعون للتخلص من الإدارة الحالية، وانتقال ملكية النادي إلى مستثمرين آخرين بخلاف عائلة "جليزر" الأمريكية.

لكن رجل الأعمال الشهر تلقى سؤالا من أحد المتابعين بخصوص جديته في شراء مانشستر يونايتد، فأجاب قائلا: "لا، هذه مزحة طويلة الأمد على تويتر، لن أشتري أي فرق رياضية".

وأتم: "على الرغم من ذلك، إذا كنت سأشتري أي ناد رياضي سيكون مانشستر يونايتد، كان فريقي المفضل حين كنت طفلا".

جدير بالذكر أن إيلون ماسك يحتل حاليا صدارة قائمة الأغنى في العالم لعام 2022، بثروة تبلغ 270 مليار دولار أمريكي، حسب تقييم مجلة "فوربس" الأمريكية.